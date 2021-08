JO 2021 EN DIRECT : Gros combat entre les Bleus du hand et la Norvège... Ca passe pour la France en tennis de table... Suivez les épreuves avec nous

Yo les Minutos ! Vous avez aimé la nuit olympique à Tokyo ? Vous allez adorer la journée. A midi, les fleurettistes français vont jouer pour la médaille d’or contre la Russie (et oui, encore ce foutu ROC). Avant ça l’équipe de France masculine de handball se frotte à une Norvège pour le moment décevante dans un match qui promet forcément, surtout après la démonstration des matchs précédents. On suivra également l’athlétisme et les demies du 100m, où est engagé Jimmy Vicaut et la gymnastique avec la finale aux barres asymétriques où sera présente Mélanie de Jesus dos Santos. On en oublie forcément. Bref, on ne risque pas de s’ennuyer en ce deuxième dimanche de JO.

>> Rendez-vous dans quelques instants pour le début de ce 2e live