Vendredi 30 juillet – jour 7

Les Français du jour

Après la médaille d’argent des fleurettistes, on espère que les épéistes masculins feront, au moins, aussi bien. Et vu l’armada (Yannick Borel, Romain Cannone, Alexandre Bardenet), on ferait la gueule si on n’a pas une médaille au bout. Même chose au BMX, où trois Bleus (Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mathieu) sont en demi-finale et batailleront pour une médaille en fin de nuit. Au judo, Teddy Riner (on en reparle ensuite) et Romane Dicko peuvent nous faire vibrer. On compte aussi sur Boris Neveu en K1 et on suivra l’entrée en lice de Florent Manaudou et Mélanie Hénique dans les bassins. Les sports co auront aussi leur petite place, avec les femmes du rugby VII, les basketteuses, les volleyeurs et les handballeurs.

La star du jour

Comment ne pas parler de Teddy Riner ? On sait bien que notre fibre patriotique nous perdra, un jour, mais, là, on ne peut pas faire autrement. Décuple champion du monde, double champion olympique, le Guadeloupéen visera une historique troisième médaille d’or d’affilée ce vendredi, à Tokyo, dans le temple du judo. Malgré une préparation compliquée, avec une blessure au genou, Teddy Riner sera quand même le grand favori des +100 kg.

La médaille que l’on attend (vraiment) pas

On annonce une équipe de France d’athlétisme assez morose, avec pas énormément de chances de médaille. Alors, pour faire mentir un peu tout ce beau monde, et pour lancer l’équipe de la meilleure des manières, Morhad Amdouni va aller nous chercher un beau podium. Oui, même face à l’armada kenyane et ougandaise. Fais-nous rêver Morhad.

Les autres épreuves à ne pas louper

C’est donc la rentrée de l’athlétisme ce vendredi. Suffisant pour avoir l’œil un peu partout. On aura droit notamment aux qualifs des 100 m et 110 m haies féminin. Pour ceux qui sont plutôt adeptes des lancers, on aura les qualifs du disque (M) et du poids (F). Au football féminin, on entre dans le vif du sujet, avec un alléchant Pays-Bas-Etats-Unis dès les quarts de finale. Et puis, pour la beauté des yeux, vous regarderez bien le trampoline, avec notre Française Léa Labrousse.

Le conseil lecture

C’est un peu notre dada, l’escrime par équipes : trois relayeurs/relayeuses, neuf assauts, 45 touches pour gagner. On vibre comme jamais. Et, en plus, la France est plutôt très bonne dans cette discipline. Du coup, on vous conseille de lire ce papier de Julien Laloye, notre envoyé spécial à Tokyo, qui a pris un plaisir fou avec les fleurettistes, jeudi. Et qui, ce vendredi, va vibrer avec les épéistes.