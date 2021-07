Une belle médaille d’argent, mais une tristesse infinie. En finale de la catégorie des – 78 kg, aux Jeux olympiques de Tokyo Madeleine Malonga s’est inclinée face à la Japonaise Shori Hamada, sur un waza-ari par immobilisation. Pas le résultat espéré pour la Française, qui s’est effondrée, en larmes, au micro de France 2, juste après le combat.

🇫🇷😭 "Je suis déçue vraiment... je voulais tellement le gagner !"



Madeleine Malonga inconsolable après sa défaite en finale des -78kg #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

« Je suis déçue, vraiment, je suis déçue, a réagi Malonga, inconsolable. Je réaliserai peut-être après que c’est une belle médaille, mais je voulais tellement gagner. Ce sont des longues années de travail, on sait que ça ne se présente peut-être qu’une fois dans une vie, donc c’est important d’être là. »

A chaud, Madeleine Malonga a expliqué sa défaite par un mouvement au sol mal réalisé : « Je pense avoir bien défendu au début puis j’ai bougé la jambe en pensant pouvoir me relever, et au final, ben voilà… » La judoka a quand même donné rendez-vous pour les Jeux de Paris 2024 : « Je vais digérer ça et puis repartir pour Paris 2024. »