JO Tokyo 2021 EN DIRECT : La nation entière derrière Humbert... Les escrimeuses en finale du fleuret par équipe... Suivez cette folle journée avec nous

Le programme des Français :

Escrime : Fleuret par équipes femmes (Finale)

Gymnastique : Carolann Héduit et Mélanie de Jesus dos Santos

Handball (F) : France-Suède

Natation : Marie Wattel et Charlotte Bonnet

Rugby VII : France-Brésil

Tennis : Ugo Humbert et Jérémy Chardy

Tir : Céline Goberville et Mathilde Lamolle (pistolet 25m), Mélanie Couzy et Carole Cormenier (fosse olympique)

Voile : Camille Lecointre et Aloïse Retornaz (dériveur double), Jean-Baptiste Bernaz (dériveur simple), Quentin Delapierre et Manon Audinet (multicoque), Lucas Rual et Emilie Amoros (skiff), Charline Picon (planche à voile), Thomas Goyard (planche à voile).

Les principaux résultats

Aviron : Laura Tarantola et Claire Bové médaille d'argent (deux de couple poids léger)

Judo : Alexandre Iddir (-100 kg) élminé, Madeleine Malonga (-78 kg) qualifiée

BMX: Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu qualifiés pour les demi-finales

Natation: Maxime Grousset 4e (100m H)

Boxe : Mourad Aliev qualifié pour les demi-finales en +91kg

Rugby à VII F: Victoire des Bleues contre les Fidji 12-5

Escrime : Les Bleues qualifiées pour la finale du fleuret par équipe