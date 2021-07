Le grand retour de Romain Bardet est fixé : ce sera sur le Tour d’Espagne, qui a lieu du 14 août au 5 septembre. Interviewé dans L'Equipe ce mardi, le leader de la DSM annonce que son objectif ne sera pas le classement général, mais de gagner une étape. « En Espagne, il n’y a pas d’enchaînement de très hauts cols comme je les affectionne : ce sont des montées finales plus courtes et très pentues qui démarrent au niveau de la mer. C’est très cabossé, mais ce n’est pas le grand Tour qui me correspond le mieux sur le papier », avoue le grimpeur auvergnat.

L’autre raison de ce choix qui peut paraître étonnant pour un coureur ayant déjà fait deux podiums sur le Tour, c’est le manque de résultats : « Je n’ai pas gagné depuis trois ans, l’équipe presque pas gagné cette année ». Egan Bernal (Ineos Grenadier), vainqueur du Giro, sera le favori de cette Vuelta, avec Roglic, le dernier vainqueur sortant, et Carapaz, deuxième du Tour et médaille d’or aux JO.