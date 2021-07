On l’avait perdu en play-offs NBA, épuisé par une série contre les Clippers qu’il a failli éliminer à lui seul ou presque. Deux mois plus tard, le génie slovène Luka Doncic est réapparu sur les écrans radars. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la star des Mavericks a fait les choses à sa manière : en XXXL. Le meneur a livré une feuille de stats comme il les aime, bien noircie : 11 rebonds, 5 passes décisives, 3 contres, et puis aussi 48 points comme ça, en passant.

🇸🇮 Les highlights de Luka Doncic face à l’Argentine.



📊 48 points, 11 rebonds, 5 passes et 3 contres. Le tout à 18-29 aux tirs, en 31 minutes. À 22 ans.



🗺 NB : il s'agissait du premier match de l'histoire de la Slovénie aux #JeuxOlympiques.#Tokyo2020 — Basket USA (@basketusa) July 26, 2021

Dans son céleste sillage, la Slovénie n’a fait qu’une bouchée des pourtant vice-champions du monde argentins (118-100), qui avaient on s’en souvient torturé les partenaires d’Evan Fournier en demi-finale des championnats du monde 2019. Doncic, pour son premier match aux JO, a signé la deuxième meilleure perf au scoring de l’histoire des JO, derrière les 55 points du légendaire brésilien Oscar Schmidt en 1988. Le Slovène a même choisi de ne pas battre celui-ci, préférant rester sur le banc en fin de match.

Luka est toujours invaincu sous le maillot de son équipe nationale, avec 14 victoires en autant de sélections. Commentaire du coach argentin ? « ll nous a détruit. C’est le meilleur joueur du monde. » Mic drop.