De notre envoyé spécial à Tokyo,

Cinq ans qu’on attendait de vibrer devant du tir à la carabine et de la planche à voile, que ça fait du bien d’y être. Voilà ce qu’il faut retenir de la première nuit tokyoïte pour tous ceux qui se lèvent à l’instant.

La nuit des Français : Du bon et du moins bon

On a vibré avec Océanne Müller au tir à la carabine à 10m, et la Française a su nous le rendre un long moment, avant de finalement céder en finale sur deux plombs un peu moins bien ajustés que les autres alors qu’il restait encore quatre concurrentes pour la médaille. Si la grosse déception est venue de Shirine Boukli, sortie sur pénalité au judo pour une sombre histoire de prise au pantalon, Luka Mkheidze a réalisé une perf monstrueuse en sortant le champion d’Europe espagnol au golden score avant de plier son adversaire en quarts par un ippon foudroyant. Il jouera au moins la médaille de bronze vers midi.

🇫🇷🥋 Luka Mkheidze continue l'aventure. Le Français domine son adversaire ukrainien Artem Lesiuk grâce à un très bel ippon.



La médaille se rapproche pour le judo français #Tokyo2020



— France tv sport (@francetvsport) July 24, 2021

Du côté de l’escrime, dont on attend monts et merveilles cette semaine, Coraline Vitalis, pourtant 9e mondiale, n’a pas existé à l’épée au premier tour contre une Ukrainienne inconnue de nos services. Boladé Apithy, lui aussi top 10 mondial, n'a pas fait mieux. Quoi d'autre ? Herbert et Mahut ont pris la porte dés le premier tour en tennis contre Murray et je sais pas qui. Mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles :

Le double mixte de tennis de table qualifié pour les quarts de finale (contre Hong-Kong demain).

Le tir à l’arc mixte qualifié pour les quarts de finale contre les Pays-Bas (ce matin en France).

La victoire de handballeurs en ouverture contre l’Argentine (33-27)

Les Françaises Claire Bové et Laura Tarantola ont décroché samedi leur billet pour les demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo en deux de couples poids léger, terminant premières de leur série.

L’info qui fait moyen plaisir

Neuf membres de l’encadrement de l’équipe de France masculine de basket sont placés à l'isolement depuis le 19 juillet, considérés comme « cas contact potentiels » par les autorités japonaises, après le test positif d’un passager durant le vol vers Tokyo cinq jours plus tôt. Aucun joueur n’est toutefois concerné, à la veille d’entrer dans le tournoi olympique contre les Etats-Unis, dans le choc du groupe A, à Saïtama au nord de Tokyo. Ajoutons que les joueurs et l’encadrement ayant été testés tous les jours depuis leur arrivée à Tokyo, on peut espérer que le risque d’un cluster chez nos basketteurs soit écarté.

L’image du jour

Pour un gars qui n’avait pas très envie de venir, Novak Djokovic a l’air de bien s’amuser à Tokyo