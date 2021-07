JO Tokyo 2021 EN DIRECT : La Française Qi Xuefei balayée au badminton... Le double mixte espère faire mieux...

Cinq ans qu'on attend ça. Enfin, en vrai, ça fait surtout une grosse année, depuis que cette foutue pandémie nous pourrit la vie. On a un moment cru qu'on zapperait l'étape de Tokyo pour filer directement à Paris en 2024. Le CIO n'a rien lâché, optant pour des Jeux à minima, sans public, et avec le moins de ferveur possible jusqu'ici. Mais on sait tous comment ça se passe. Une fois que les premières épreuves démarrent et qu'on a un petit français qu'on connait pas en route pour la médaille dans une discipline à la con, notre petit coeur d'enfant reprend le dessus immédiatement. C'EST LES JO BORDAYL METS MOI FRANCE TV JEAN-PIERRE.

>> Rendez-vous 2h tapantes pour le coup d'envoi des épreuves