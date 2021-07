Un départ haletant, une lutte sans merci entre les deux candidats au titre, et un pilote qui finit dans le bac à gravier, heureusement sans gravité. Dimanche, lors du premier tour du Grand Prix de Silverstone (Grande-Bretagne), Max Verstappen et Lewis Hamilton ont livré une bagarre splendide, jusqu’à ce que le Néerlandais termine contre les rambardes, heurté par la voiture de l' Anglais, qui a fini par remporter la course, en dépassant Charles Leclerc dans les derniers tours.

Grâce à ce succès, Hamilton recolle à Verstappen au classement général des pilotes. Le coureur Red Bull, qui a assuré que tous les examens passés à l’hôpital étaient bons, a bien eu du mal à digérer cette sortie de piste prématurée. « Je suis content d’aller bien. La pénalité donnée [dix secondes pour Hamilton] ne nous aide pas et ne reflète pas la manœuvre dangereuse que Lewis a réalisée sur la piste. Assister à ces célébrations alors que le pilote est encore à l’hôpital relève d’un comportement irrespectueux et antisportif », a déclaré le Néerlandais sur Twitter.

Glad I’m ok. Very disappointed with being taken out like this. The penalty given does not help us and doesn’t do justice to the dangerous move Lewis made on track. Watching the celebrations while still in hospital is disrespectful and unsportsmanlike behavior but we move on pic.twitter.com/iCrgyYWYkm