Le duel tant attendu a eu lieu, et on s’est régalé pendant presque un tour. Après l’énorme démarrage de Verstappen samedi lors de la première course sprint de l’histoire de la F1, plaçant le Néerlandais en pole ce dimanche au détriment de Lewis Hamilton, le Britannique a failli rendre la pareille à son adversaire. Mais Max s’est accroché au premier virage, passant même hors des vibreurs, et les deux se sont livré une intense bataille dans le premier tour du circuit.

Dans l’un des derniers virages du circuit, après une longue ligne droite, Hamilton se jette à l’intérieur alors que Verstappen est devant. Le pneu arrière droit du pilote RedBull touche l’avant-gauche de la Mercedes, et la voiture du Néerlandais part en tête-à-queue à toute vitesse, un pneu arraché, avant de terminer sa course dans un mur de pneus.

Verstappen est finalement sorti de la voiture conscient, soutenu par le médecin d’assistance, et va procéder à des examens médicaux. Hier, la Formule 1 commémorait les 6 ans du décès de Jules Bianchi, victime d’un sévère traumatisme crânien après s’être crashé dans un engin de levage sur le circuit de Suzuka.

La course a été interrompue pendant plus de 40 minutes et Lewis Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes, à effectuer lors de son arrêt au stand. Christian Horner, le directeur de RedBull, estime que « tous les pilotes savent qu’on ne se met pas à l’intérieur dans ce virage », indiquant que Verstappen ne pouvait pas voir Hamilton.