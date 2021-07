C’était une petite première pour toutes les deux, c’est une grande première pour Zidansek. Novices à ce stade de la compétition, la Slovène et Clara Burel se sont livré un combat acharné pour leur première finale WTA. La Française, tout juste 20 ans, a pris les devants en remportant le premier set 6-4. En mode diesel lors de la demi-finale, elle semblait bien décidée cette fois à attaquer pied au plancher. Mais la demi-finaliste de Roland-Garros a du répondant. Zidansek a fait la course en tête lors du deuxième set, avant de voir revenir Burel décrocher un tie-break. Empoché par la Slovène de 23 ans, pour revenir à une manche partout et continuer de rêver.

C’est là que celui de la Rennaise s’est arrêté. Soudain incapable de renvoyer les coups de son adversaire, en dedans mentalement et physiquement, elle a volé en éclats et offert un premier titre WTA à son adversaire (4-6, 7-6, 6-1). Mais le tournoi de Clara Burel reste très positif : elle a battu deux de ses compatriotes (Fiona Ferro et Caroline Garcia) et intégrera le Top 100 du classement WTA lundi, alors qu’elle était au-delà de la 500e place l’été dernier. Une progression fulgurante pour la jeune Française.