C’est oui. Novak Djokovic, après quelques jours de réflexion, a donné ce jeudi soir son accord pour porter les couleurs de la Serbie aux JO de Tokyo, et tenter de remporter le seul titre majeur qui manque à son palmarès. Un détail pour celui qui est aussi en route pour un grand chelem calendaire, après ses victoires cette année en Australie, puis à Roland Garros et à Wimbledon.

Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. 🇷🇸 pic.twitter.com/23TmSdvc4x