C’est une victoire qui fera beaucoup parler, en bien comme en mal. En difficulté depuis plusieurs Grands Prix, Lewis Hamilton a rappelé à tout le monde, chez lui, pourquoi il était sept fois champion du monde de Formule 1. Après une bataille si féroce dans le premier tour que Verstappen est parti se crasher dans un mur de pneus, le Britannique est reparti de la deuxième position après 40 minutes d’arrêt.

Charles Leclerc, qui avait chipé la première place après le contact entre Hamilton et Verstappen, lui a ensuite bien résisté malgré des problèmes de coupure moteur sur sa Ferrari. Le Monégasque a eu toutefois du répit avec la pénalité de 10 secondes subie par le pilote Mercedes pour le premier fait de course. Mais tant que Hamilton n’est pas dehors, la course n’est jamais terminée. Sur un rythme d’enfer, il a forcé Mercedes à demander au pauvre Valteri Bottas de le laisser passer.

A 10 tours de la fin, le Britannique est revenu comme une bombe sur la Ferrari, rattrapant près d’une seconde par tour. Il a fini par le doubler avec brio dans l’avant-dernier tour, en effectuant quasiment la même manœuvre que sur Verstappen plus tôt. Obligé de sortir de la piste pour sauver sa voiture, Leclerc s’est incliné. Au championnat, Hamilton reprend 25 des 33 points de retard qu’il avait sur Verstappen.