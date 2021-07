Candidate à une médaille olympique, équipe de France de basket va devoir se réveiller. Déjà défaite deux fois par son rival espagnol (86-77 à Malaga et 87-79 à Paris-Bercy), elle a encore perdu pied contre le Japon 81-75, dimanche à Oshino Japon, son troisième revers en trois matchs de préparation. « On a raté quelques bons tirs que l’on s’était procurés et qui ont fait basculer le match pour le Japon. Cette défaite est décevante et frustrante. Il faudra retenir notre entame qui était loin des standards escomptés pour les Jeux olympiques. C’est une piqûre de rappel, un avertissement à prendre en compte », a souligné le sélectionneur Vincent Collet.

Globalement, les Bleus ont trop bafouillé leur basket, à l’image des treize pertes de balle et huit interceptions japonaises, comme celle concédée par Nando de Colo sur une possession qui pouvait permettre aux Français de prendre les commandes à 74-74. Emmenée par des joueurs désormais bien installés en NBA​ (Nicolas Batum, Evan Fournier, etc.), l’équipe de France, médaillée de bronze lors de la Coupe du Monde 2019, va devoir élever son niveau de jeu pour retrouver le podium. L’Espagne, l’Argentine et les Etats-Unis se verraient bien les éliminer plus tôt.