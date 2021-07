Ça commence à tourner vinaigre pour Team USA. Grandissimes favoris des JO, comme à chaque fois, les hommes de Gregg Popovitch font tout bien pour tomber de haut. On résume : d’abord, des Mondiaux complètement foirés l’an dernier. Ensuite, une équipe incomplète, trois joueurs sur douze participants actuellement aux Finales NBA (les Bucks Jrue Holiday et Khris Middleton et le Sun Devin Booker). Autant dire qu’ils vont arriver rincés, et sans aucun entraînement commun. Et louper vraisemblablement le premier match contre la France pour cause de quarantaine.

On ajoute, histoire de se mettre en confiance, deux premiers matchs amicaux complètement lunaires, avec des défaites contre le Nigéria et l’Australie. Et là-dessus, un petit test positif au Covid-19 pour Bradley Beal, le meneur All-Star des Wizards. Forfait pour les JO donc.

Forfait aussi de la star australienne Liz Cambage

Vous en demandez encore ? Jerami Grant, ailier fort des Pistons, est lui aussi en protocole Covid. Bref, vu le karma, on n’écarterait pas l’hypothèse que toute l’équipe ait choppé le coronavirus et doive déclarer forfait… En attendant, Team USA a annulé son match amical contre l’Australie.

Autre absence confirmée du tournoi de basket des JO de Tokyo, celle de la star de l’équipe australienne féminine, Liz Cambage. Elle a expliqué souffrir d’un problème de santé mentale alimenté par la perspective d’un isolement « terrifiant » dans la bulle sanitaire anti-Covid. Cambage souffre de « crises de panique, ne dort pas et ne mange pas ».