« Assommé », « tué », « anéanti », voilà des mots que l’on ne cesse à nouveau d’entendre dans la bouche des commentateurs du Tour de France, pour évoquer le début d’aventure du coureur Slovène Tadej Pogacar, dont les performances et l’attitude à vélo impressionnent autant qu’elles interrogent. Avec, en toile de fond, l’ombre omniprésente du savant fou Lance Armstrong, sorte de valeur étalon du soupçon en la probité des cyclistes, après des années passées sur le Tour chargé comme une mule à l’aéroport de Bogota, à mentir comme un arracheur de dents aux fans et aux médias, « les yeux dans les yeux ». Mais faut-il pour autant jeter Pogacar dans le même panier ? C’est la difficile question qu’on se pose dans ce nouveau numéro de Zone Mixte.

