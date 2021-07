Euro 2021 : L’Italien Bonucci victime d’une méprise, l’Angleterre monte en pression… Suivez cette journée en direct

Salut à toutes et tous. La nuit a été courte après la 29e séance de tirs au but de l'Euro ? Allez courage, c’est bientôt fini. Il ne reste plus que deux matchs pour boucler cette compétition au cours de laquelle les nations engagées auront traversé le continent. Sauf l'Angleterre qui, à part un week-end à Rome, aura joué tous ses matchs à Wembley.

Grosso modo, les Trois Lions auront ce soir le soutien de tout un pays, et les Danois celui de tout le reste de l’Europe. D’ici le coup d’envoi, il y aura des infos, des anecdotes plus ou moins drôles, des vidéos plus ou moins inspirées, des offres d’emploi, des conseils pour finir Ecco the Dolphin sur Sega Megadrive… Enfin, il n’y aura pas tout ça, mais pas mal de choses quand même, promis.

» On se retrouve à partir de 9 h