Espagne - Italie 1/2 finale Euro 2021 EN DIRECT : Alors, noche de fiesta ou notte di festa ce soir à Wembley ?... Suivez cette affiche de rêve en live

Salut tout le monde ! Enfin, on y est ! Je n’irai pas jusqu’à dire que ces deux derniers jours à tenir le live Euro, alors qu’il ne se passe plus rien et que la seule chose qu’on attendait c’était justement ce match, on été une partie de plaisir. Mais osef comme disent les jeunes (ou les moins jeunes, on s’y perd un peu, désolé), le plus dur est passé. Place à la première demi-finale de cet Euro 2021 entre la Roja et la Nazionale, dans un stade Wembley où près de 60.000 Anglais devraient prendre place. On espère tout de même que les expatriés espagnols et italiens auront pensés à acheter leur billet, histoire de mettre un peu d’ambiance là-dedans.

» Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour lancer cette soirée tous ensemble !