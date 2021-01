TENNIS C’est dommage, on avait adoré les matchs qui se terminaient à 6h du mat' pourtant

David Haggerty (à g.) et Gerard Piqué envisagent déjà un changement de format pour la prochaine Coupe Davis. — JAVIER SORIANO

Si tant est qu’elle intéresse encore quelqu’un, la Coupe Davis, qui a adopté en 2019 un nouveau format championnat très controversé, va encore évoluer dès 2021 pour se jouer sur onze jours et possiblement dans trois villes européennes. Sur proposition de Kosmos Tennis, le groupe dirigé par le joueur de football Gerard Piqué qui a racheté la compétition par équipes pour trois milliards d’euros sur vingt-cinq ans, l’ITF a « approuvé l’organisation des Finales [la phase regroupant les meilleures nations pour le gain du Saladier d’argent], sur onze jours, avec l’édition 2021 se jouant du 25 novembre au 5 décembre », selon un communiqué de l’ITF. Jusque-là, l’épreuve était programmée du 22 au 28 novembre.

L’instance « a également approuvé une transition de 18 à 16 équipes à partir de 2022 et va maintenant débuter des consultations pour l’introduction d’un format "multivilles" à partir de 2021 », ajoute le texte. « Le format multivilles verrait deux villes européennes s’ajouter à Madrid pour accueillir la compétition dès 2021. Ces deux nouvelles villes accueilleraient chacune deux groupes de la phase de poules et un quart de finale, alors que Madrid accueillerait deux groupes, deux quarts, ainsi que les deux demi-finales et la finale », explicite le texte.

Une première édition controversée en 2019

Les organisateurs ont lancé un appel pour identifier des villes qui se joindraient à Madrid pour l’organisation de l’épreuve 2021. « Une décision finale sur le format 2021 sera prise en mars en tenant compte des capacités d’accueil et de l’évolution du Covid-19 », ajoute l’ITF. La première édition de la Coupe Davis nouveau format a eu lieu en 2019 à Madrid et a été annulée en 2020 en raison du coronavirus. La capitale espagnole devait accueillir les premières éditions, mais la ville hôte a vocation à tourner.