On est à peine remis du coup de massue qu'il faut déjà s'y remettre comme si on pensait que ce Tour de France n'était pas déjà terminé. Bref, pour ce qui est de l'intérêt de l'étape du jour, on vous la fait courte. A part le château de Chenonceau pour les paysages et le Zoo de Beauval pour amuser les gosses, ça va roupiller sévère jusqu'aux 30 dernières bornes, quand le peloton va visser un coup pour reprendre les fuyards du jour et organiser un sprint en bonne et dûe forme. Une chute peut bien nous égayer tout ça, mais alors que pesonne ne se fasse mal, svp. La passe de deux pour Cavendish ? Les belles histoires aiment durer plusieurs jours sur ce tour.

>> Rendez-vous à partir de 15h30