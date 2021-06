Euro 2021 EN DIRECT : Du changement à venir chez les Bleus, déjà qualifiés, pour affronter le Portugal… Vivez avec nous cette nouvelle journée de l’Euro…

Bonjour tout le monde, c’est reparti pour une journée Euro 2021. Deux matchs seulement (et non quatre) au programme, et il faudra attendre 21 h pour voir l’Angleterre en découdre avec la République Tchèque. Les deux formations sont déjà qualifiées, en jeu donc : la première place du groupe D. L’autre match opposera la Croatie à l’Ecosse. L’équipe qui l’emportera sera certaine de finir dans les meilleurs troisièmes…

Mais il y aura aussi des indiscrétions, des histoires drôles, des vidéos (si on en trouve des sympas), et forcément, on va suivre de près nos Bleus, déjà qualifiés, qui affrontent le Portugal demain soir à 21 h.

>> Rendez-vous pour le début du live à 9 h