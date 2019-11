Ildefons Lima, le capitaine d'Andorre, lors du match contre la France à Saint-Denis, le 10 septembre 2019. — Lionel Bonaventure / AFP

Ildefons Lima va devenir ce dimanche lors d’Andorre-Turquie le recordman du monde de longévité en sélection.

Le capitaine andorran a disputé son premier match international le 22 juin 1997, il y a 22 ans et 148 jours.

Le quasi-quadragénaire a confié sa « fierté » à « 20 Minutes ».

22 juin 1997. A Paris, Lionel Jospin vient d’arriver à Matignon. A Edimbourg, une certaine J.K. Rowling a enfin réussi à caser son premier roman, après des dizaines de refus d’éditeurs. Harry Potter à l’école des sorciers sortira quatre jours plus tard au Royaume-Uni, à 1.000 exemplaires seulement. A Kuressaare (Estonie), où Andorre joue le deuxième match de son histoire, le jeune Pyrénéen Ildefons Lima (17 ans) fête sa première sélection couronnée d’un but, lors d’une large défaite (4-1) en amical.

22 ans et 148 jours plus tard, tous les protagonistes de ce premier paragraphe n’ont pas connu le même destin. Le grand défenseur (1,91 m pour 90 kg) s’apprête quant à lui à battre ce dimanche un record du monde contre la Turquie, sur le synthétique du pittoresque Estadi Nacional d’Andorre-la-Vieille (3.306 places) : celui de la longévité d’un footballeur au niveau international, jusque-là détenu par l’Equatorien Iván Hurtado (22 ans et 143 jours entre sa première et sa dernière sélection, de 1992 à 2014).

« C’est une fierté car se maintenir tant d’années à un niveau compétitif, c’est un exemple de professionnalisme et d’amour pour ce sport », commente pour 20 Minutes le capitaine des « Tricolors », aux 127 sélections (record national) et 11 buts (autre record).

Lima aurait dû battre Hurtado dès jeudi en Albanie. Mais, suspendu, il a assisté depuis les tribunes à l’exploit des siens à Tirana (2-2) et à celui de « Kiki » Martínez, auteur du premier doublé d’un Andorran en sélection. A bientôt 40 ans (le 10 décembre), le défenseur de l’Inter Club d'Escaldes a appris à patienter : « C’est toujours meilleur de fêter cela à la maison, devant son public, même si aucune célébration n’est prévue. »

Andorre en pleine bourre

Un feu d’artifice n’aurait pourtant pas été de trop, pour l’arrière central comme pour l’équipe en général. Face à une formation turque qui ne l’avait battue que d’extrême justesse à l’aller (1-0, but à la 89e minute), Andorre s’apprête à boucler une phase de qualification pour l’Euro historique : première victoire après 56 défaites en 56 matchs, le 11 octobre contre la Moldavie (1-0), suivie de ce fameux nul en Albanie.

Plus globalement, même s’ils ont souffert face à la France (0-4 puis 3-0), les montagnards ont signé des prestations plus qu’honnêtes quand on les rapporte à leur si faible réservoir : un peu plus de 150 sélectionnables parmi 76.500 habitants, dont environ 30.000 nationaux.

@ildelima6, a punt de convertir-se en el jugador de TOT EL MÓN que durant més temps ha defensat la seva Selecció 🇦🇩⚽️🌍https://t.co/7Ai0NKM4P9 pic.twitter.com/7MTTXU4hRR — FederacióAndFutbol (@Fedandfut) November 15, 2019

« Maintenant, nous voulons gagner plus de matchs, assure Lima, pas pressé de raccrocher. Tant que je serai compétitif, je continuerai à jouer. Même si je crois que ma "date de péremption" arrivera dans un ou deux ans. » D’ici là, le défenseur qui a croisé le gratin mondial depuis la fin du dernier millénaire (Zidane, les deux Ronaldo…) a le temps d’améliorer son record de longévité. Mais ce n’est pas son unique objectif : « Je veux aussi aider l’Inter Escaldes à décrocher une qualification européenne pour la première fois de son histoire. »