Selon nos confrères de l’Equipe, le feuilleton concernant le rachat ou non des Girondins de Bordeaux touche à sa fin. Alors que plusieurs candidats étaient encore en lice la semaine dernière, l’ancien propriétaire du LOSC Gérard Lopez est rapidement apparu comme le seul en position de négocier avec les propriétaires.

C’est désormais chose faite. Depuis lundi, un accord existait déjà entre l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois et King Street. C’est aussi le cas aujourd’hui avec son principal bailleur, Fortress, qui voulait éviter d’aller au tribunal et de faire un trait sur la dette accordée au club (38 millions d'euros plus des intérêts). Les fonds de Lopez viennent également de fonds d’investissement, et Fortress pourrait être intégré au capital du club.

«Je veux racheter un club endetté et je vais faire un prêt à 10% d'intérêt pour financer le rachat. En espérant que le trading et la spéculation sur actif puissent rembourser mon passif»

Voilà un peu le business-plan de Gérard Lopez qui devrait récupérer Bordeaux — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) June 22, 2021

Bordeaux s’évite donc un redressement judiciaire, mais il reste deux étapes pour finaliser l’opération et s’assurer de voir les Girondins en Ligue 1 la saison prochaine : régler la question de la location du Matmut-Atlantique avec la Métropole (4,9 millions d'euros par an) et le passage devant la DNCG. Qui jugera si le montage financier est assez solide ou non…