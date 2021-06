Le milieu de terrain du Stade Rennais Steven Nzonzi va quitter la Bretagne pour rentrer à Rome. — Dave Winter/SIPA

Il regarde ses potes disputer l’Euro​ sans lui. Non retenu par Didier Deschamps avec les Bleus, Steven Nzonzi ne poursuivra pas son aventure en Bretagne. Prêté par la Roma depuis dix-huit mois, le champion du monde 2018 va rentrer en Italie, où il lui reste un an de contrat. Y restera-t-il ? On l’ignore pour l’instant. Mais une chose est sûre. Le grand milieu de terrain n’évoluera plus au Stade Rennais, où il aura disputé 46 matchs. Son départ va laisser un grand vide dans l'entre-jeu de l'équipe de Bruno Genesio, qui en avait fait un maillon essentiel de son onze, comme Julien Stéphan avant lui.

« C’est un joueur essentiel. On va s’asseoir avec lui pour discuter. On va considérer la saison prochaine avec lui », avait assuré le président du Stade Rennais Nicolas Holveck à la clôture de la saison, bouclée à la sixième place. Les discussions menées avec l’international français et ses conseils ont finalement débouché sur un départ.

Le départ de Steven Nzonzi va permettre au club de François Pinault de se délester de l’un des plus gros salaires du vestiaire. L’ancien joueur de Séville affichait un cachet à 400.000 euros par mois depuis son arrivée au mercato hivernal en 2019.

Ne pas conserver nzonzi et grenier c’est une logique économique. Ils touchaient près de 700.000€ brut par mois soit 8,5M€ non chargé



Avec la baisse des droits TV, du covid c’est logique.



Au #srfc et à Maurice de reconstruire l’axe (défensif et au milieu)#MercatoSRFC — jonathan35 🔴⚫️ (@jonathan35001) June 18, 2021

Son départ, couplé à celui de Clément Grenier, non conservé par le Stade Rennais, met la pression sur la cellule de recrutement rennaise. Toujours en discussion avec Eduardo Camavinga pour une prolongation, le club voit son milieu de terrain se dépeupler. La reprise est prévue le 29 juin à la Piverdière, avec un premier match de préparation calé le 10 juillet contre Le Havre (Ligue 2).