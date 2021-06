Quel exploit ! Le Danemark est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021 grâce à leur superbe victoire 4-1 contre la Russie lundi soir. Ils réalisent l’exploit du groupe B, en parvenant à arracher leur qualification avec trois points, au terme d’un scénario complètement dingue : Ils devaient gagner par deux buts d’écart contre la Russie, et espérer une victoire de la Belgique contre la Finlande. Et les planètes se sont alignées.

« C’est complètement fou que l’on soit qualifiés. Cette équipe, ces joueurs… C’est fantastique de faire partie de tout ça, c’est génial de voir les supporters devenir fous. Je n’avais jamais rêvé de faire partie de quelque chose d’aussi énorme, c’est un sentiment fantastique », a réagi Mikkel Damsgaard, auteur du premier but du Danemark.

L'entraineur du Danemark, Kasper Hjulmand, fou de joie après la qualification de son équipe. - Grigory Dukor/TASS/Sipa USA/SIPA

« J’espérais une soirée magique »

Et il y avait de quoi devenir fou. Les 25.000 supporters Danois ont commencé à s’enflammer après le deuxième but de leur équipe, et l’ouverture du score de la Belgique dans l’autre match du groupe. Mais en quelques secondes la joie est vite retombée. La Russie a réduit le score sur penalty, et le but de la Belgique était annulé dans le même temps. Mais les Danois n’ont jamais cessé d’y croire, et de pousser. « J’espérais vraiment que nous aurions une soirée magique ce soir » expliquait le sélectionneur Kasper Hjulmand à l’issue de la rencontre. Et il l’a eue.

Grâce à un boulet de canon de Christensen​, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea, puis au 4e but de Joakim Maehele, latéral gauche de cette équipe. « Je n’avais jamais vécu ça. Le plus important est que nous sommes désormais tous unis, pour le Danemark. Il faut profiter de ce moment. Je suis hyper fier de tous les gars », s’est réjoui le sélectionneur.

« Les Danois nous ont donné des ailes »

Le contrat était rempli du côté de Copenhague, et les supporters pouvaient garder les yeux rivés sur le match de la Belgique. Jusqu’à un nouveau souffle de joie dans les tribunes. La Belgique venait de marquer deux buts coup sur coup. Qualifiant le Danemark, 2e avec trois points, devant la Finlande et la Russie.

« Les Danois nous ont donné des ailes. Ils nous ont donné tellement d’amour. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible », a réagi Hjulmand après la rencontre. « Ces joueurs ont su se frayer un chemin dans le cœur des Danois. Ils sont devenus les idoles de jeunes garçons et de jeunes filles. Et j’en suis tellement heureux. »

Il peut l’être après ce parcours complètement dingue de cette équipe Danoise, terrassée lors de leur premier match de l’Euro contre la Finlande, lorsque leur maître à jouer, Christian Eriksen s’est écroulé sur la pelouse, victime d’un malaise cardiaque. Un match finalement perdu 1-0 quelques heures plus tard, avec la polémique que l’on connaît sur le coup de pression de l’UEFA pour la reprise du match.

Visite d’Eriksen

Leur superbe première mi-temps contre la Belgique (défaite 2-1), n'avait pas été récompensée, mais on sentait les prémices d’un exploit. « Nous allons être prêts. C’est comme si notre Euro débutait maintenant. Nous n’en avons pas fini. Nous avons eu un début difficile et ça va commencer maintenant. On est prêts à sortir de ce groupe et à jouer d’autres matchs » prédisait Kasper Hjulmand dimanche avant la rencontre.

La visite de Chrisitan Erikssen à ses coéquipiers vendredi, après sa sortie de l’hôpital, a servi de déclic. « Cela signifiait beaucoup pour les joueurs qui ne l’avaient pas vu, particulièrement ceux proches de Christian. C’est une chose de le voir en vidéo et une autre de pouvoir le regarder dans les yeux. L’atmosphère est différente bien sûr, mais c’était bien de le voir lui et sa famille. C’était important pour certains des joueurs », avait-il expliqué en conférence de presse.

Les choix tactiques de Kasper Hjulmand, d’abord dans un 3-4-3, puis en replaçant Christensen devant la défense, en deuxième mi-temps, ont aussi fait un bien fou au Danemark. Après un premier tour plus qu’éprouvant, une équipe est née. La suite ? Le Pays de Galles de Gareth Bale en huitièmes de finale, une équipe largement à leur portée, pour répéter l’exploit de 1992 ?