De notre envoyé spécial à Budapest,

Mauvaise nouvelle pour l’ambiance sud-américaine du vestiaire de l’équipe de France, Ousmane Dembélé quitte le groupe bleu sur blessure. Un coup dur dont il faudra se remettre dans la bulle interminable dans laquelle sont barricadés les Bleus depuis bientôt un mois. Lucas Digne n’a pas manqué de rendre hommage à l’apport de Dembouz dans l’effectif. « Tout le groupe est triste est déçu pour Ousmane parce que c’est un super mec et un super joueur. Il apporte énormément de joie dans le groupe et sa qualité sur le terrain, donc c’est une déception pour nous. »

Touché à un genou samedi lors de Hongrie-France (1-1), Ousmane Dembélé est contraint de déclarer forfait pour la suite de l'Euro. Bon rétablissement Ousmane ! 🇫🇷💪 #FiersdetreBleus



Benzema et la théorie du robinet

L’autre déception du moment, c’est le début d’Euro de Karim Benzema​. Il est encore trop tôt pour parler de crise. Parce que c’est Karim, qui est intrinsèquement un joueur de classe mondiale, et parce qu’il n’a disputé que quatre matchs depuis son retour. D’ailleurs, que ce soit Griezmann dimanche ou Digne lundi, tous s’accordent à dire que KB19 va bien.

Et puis la théorie du robinet d’Antoine Griezmann fait son chemin dans le vestiaire des Bleus. Pour Grizi, il suffit d’un but à Benzema pour enclencher la machine à planter. Un remix à la française de la célèbre métaphore de Cristiano Ronaldo sur les buts et le flacon de ketchup, mais en plus healthy. Eh oui, Cris, ça sert à quoi de se priver de Coca si c’est pour arroser ses pâtes de ketchup ?

Le programme des Bleus

J-1 avant le dernier match de groupe pour les Bleus contre le Portugal. Didier Deschamps se présentera en conférence de presse avec un de ses joueurs avant la séance d’entraînement de veille de match à 18h30 au stade Nandor.