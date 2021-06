Et hop, la qualif' sans jouer. Grâce aux défaites de la Finlande face à la Belgique et de la Russie contre le Danemark dans le groupe B, ce lundi soir, l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les 8es de finale de l'Euro 2021. Avec quatre points, elle est en effet assurée de terminer au pire parmi les meilleurs troisièmes de poule, avant même son dernier match contre le Portugal, mercredi.

Mais les Bleus ne s'en contenteront pas, évidemment. Car s'ils terminaient à cette place, ils affronteraient la Belgique ou les Pays-Bas dans ce premier tour à élimination directe. La France n'est pas la seule à avoir appris la bonne nouvelle depuis son canapé, ce lundi soir. Avec la Suisse, déjà troisième de son groupe, la Suède, l'Angleterre et la République Tchèque sont également qualifiés.