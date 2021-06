Finlande-Belgique EN DIRECT: Hazard enfin titulaire... Les 8e au bout pour les Hiboux?.. Suivez le match en live

C'est ce qui fait toute la saveur de cet Euro à 24 - ou son drame, c'est selon. Avant cette 3e journée, tout le monde peut encore se qualifier dans ce groupe B. Pour la Belgique, vainqueur de ses deux premiers matchs, c'est déjà fait. Mais derrière, la Russie, la Finlande et mêe le Danemark, avec son zéro pointé, peuvent encore rêver. Pour le match qui nous intéresse, les Finlandais peuvent s'offrir une qualification historique. Ils sont même en position de terminer premier, en cas de victoire ce soir. Un nul leur suffirait si la Russie ne bat pas le Danemark, voire une défaite, mais là on entre dans des considérations bien compliquées. On verra tout ça à la fin des matchs si on est obligés.

>> Le dénouement de ce groupe B, c'est pour ce soir, et c'est ici que ça se passe...