Russie-Danemark Euro 2021 EN DIRECT : C'est parti à Copenhague pour ce match qui s'annonce tendu...

Hello hello ! Bienvenue dans ce live pour suivre ce match de l'Euro 2021 entre la Russie et le Danemark. En cas de victoire, la Russie se qualifierait pour les huitièmes de finales tandis que le Danemark doit obligatoirement gagner, non pas pour se qualifier, mais pour espérer. La victoire des Russes contre la Finlande leur permet de croire à une qualification en cas de nouvelles contre performance de leur voisin. Très marqués par le malaise cardiaque de leur capitaine Christian Erkisen, les Danois ont livré une très belle prestation contre la Belgique (défaite 2-1). Le match s'annonce très serré.

> Suivez cette rencontre en direct avec nous à partir de 20h30