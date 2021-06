Ryan Crouser. — ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Un vieux record est tombé. Le champion olympique du lancer du poids Ryan Crouser, âgé de 28 ans, a explosé le record du monde de la spécialité, vieux de 31 ans, avec un jet à 23,37 mètres, lors des sélections américaines, ce vendredi à Eugene (Oregon).

Favori de cette épreuve de force, Crouser a écrit une nouvelle page de l’histoire de son sport en effaçant des tablettes son compatriote Randy Barnes, dont la précédente marque référence datait de 1990, avec 23,12 mètres.

On sentait venir son nouveau record

« Je me sentais vraiment, vraiment confiant en arrivant ici, mais ce n’était pas dans mes attentes. Les fois où je n’ai pas réussi, c’est parce que j’étais un peu tendu et que j’essayais de forcer les choses. Je suis resté détendu et j’ai exécuté le plan que j’avais. C’est ce qui m’a permis de réussir », a-t-il commenté. Si l’exploit est retentissant, il n’est pas surprenant, car ses récentes performances laissaient entrevoir cette possibilité.

En matinée, lors des séries qualificatives de l’épreuve, il avait lancé son poids à 22,92 mètres dès sa première tentative, réalisant alors la cinquième meilleure performance de tous les temps, qui devient donc de facto la sixième. Et en finale, il a pris son temps. Après trois jets en guise d’échauffement à 22,61 mètres, 22,55 mètres et 22,73 mètres, il a sorti son lancer monstrueux.