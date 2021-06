Hugo Lloris lors de France-Allemagne à l'Euro, le 15 juin 2021. — Alex Gottschalk/DeFodi Im/SIPA

La décision des Bleus de poser un genou à terre en soutien au mouvement «Black Lives Matter», avant le coup d’envoi de France-Allemagne mardi soir, avait fait débat (enfin, chez certaines personnes de droite et d’extrême droite). Il ne vous aura pas échappé que les joueurs de l’équipe de France ont finalement décidé de s’abstenir.

Le capitaine Hugo Lloris s’en est expliqué au micro de RMC après la rencontre : « Le genou par terre, c’était une décision collective. On part du principe que si on doit le faire, toutes les nations doivent le faire avec l’appui de l’UEFA. C’est le cas en Premier League, où le mouvement a été ensemble et solidaire. Sur cette compétition, c’est moins le cas. »

Les Anglais continueront

On peut donc supposer que la question ne se posera plus au sein des Bleus ​avant que l’instance européenne ne s’exprime. « Cela ne veut pas dire qu’on ne soutient pas la cause, on ne veut surtout pas de racisme dans notre sport et dans la société, a ajouté Lloris. On voit plus les joueurs britanniques le faire car c’est dans la lancée de leur championnat. Il n’y a pas de débat, on est tous ensemble dans la décision. »

Les joueurs anglais, eux, continueront à marquer leur soutien à ce mouvement de lutte contre le racisme et les discriminations, a fait savoir le défenseur Tyrone Mings, qui répondait aux critiques de la ministre de l’Intérieur britannique Priti Patel lundi. « Tout le monde a droit à son opinion. La ministre de l’Intérieur est l’une des très nombreuses personnes qui s’opposent à ce que nous nous agenouillions ou qui refusent de le défendre. Nous avons nos propres convictions par rapport à ce que nous pensons pouvoir faire pour aider en tant que joueurs qui peuvent être influents et défendre ce en quoi nous croyons. »