Kylian Mbappé est satisfait, l'équipe de France s'est imposée 1-0 pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne, le 15 juin 2021. — Matthias Schrader/AP/SIPA

L’entrée des Bleus dans l'Euro 2020 (enfin 2021) et le match France-Allemagne étaient très attendus, et on pouvait donc s’attendre à une belle audience. Mais là, wouah, la (première) victoire de l’Equipe de France a réuni 15,10 millions de téléspectateurs et spectatrices mardi soir sur M6, pour une part de marché de 57,5 %. Il s’agit de la meilleure audience de l’année, et même depuis 2018, ainsi que de la meilleure audience pour un match de poule de l’Euro depuis 2004. Conséquence, M6 a mis plein d’émojis sur les réseaux sociaux.

Les autres chaînes doivent se contenter des miettes, avec 2,65 millions de personnes (10 % de PDA) devant le téléfilm Le mort de la plage sur France 3, 1,57 million (5,9 % de PDA) pour le film Momo sur TF1, et 1,2 million (4,6 % de PDA) pour le film LOL sur France 2.