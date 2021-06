Allemagne - France Euro 2021 EN DIRECT : Les Bleus rentrent enfin dans le grand bain contre la Mannschaft

Minutas, Minutos, nous y sommes. L’équipe de France va enfin mettre un pied dans l’Euro 2021 et on prie fort pour que ce soit le droit – no offense les gauchers. Ça ne sera pas simple, surtout pas dans ce groupe où figure le champion d’Europe, une équipe qui va jouer dans un stade plein acquis à sa cause et donc l’Allemagne. La Mannschaft. Comme on se retrouve. En 2016, il faut dire que ça s’était plutôt bien passé pour nous avec un doublé de Grizou pour envoyer la France en finale. Depuis, les choses ont bien changé. En bien pour les Français, champions du monde en titre, en bof pour les Allemands, obligés de rappeler les vieux Müller et Hummels pour donner un coup de pied à l’arrière-train de la jeune génération, qui, si elle sait jouer au ballon, n’a pas encore cette culture de la gagne (un comble pour l’Allemagne). Mais méfiance. Le football est un sport qui se joue à 11, et à ce jeu, nos voisins ont déjà beaucoup gagné. Plus que nous.

>> On se donne rendez-vous à 20h pour monter en tension