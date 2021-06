Une ambiance trop folle en ces temps de Covid pour Biarritz-Bayonne, le 12 juin 2021 ? — Thibault Souny / AFP

Ce derby entre Biarritz et Bayonne, joué samedi, restera dans les annales du rugby basque et plus largement français. La rencontre a enflammé la région avant et pendant ce duel de fous, conclu par un succès biarrot aux tirs au but et par une montée du BO en Top 14, alors que l’Aviron bayonnais était relégué en Pro D2.

Désormais, le match s’est déplacé sur le terrain judiciaire. Le procureur de Bayonne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête préliminaire après avoir été saisi par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur des manquements aux règles anti-Covid. Elle a été confiée à la Sécurité publique de Bayonne.

Le préfet très remonté

A l’issue du derby, le préfet Eric Spitz avait « condamné » de nombreuses entorses aux exigences sanitaires lors de la rencontre au stade Aguiléra de Biarritz, en particulier un dépassement de la jauge de 5.000 personnes, « la vente d’alcool à emporter », pourtant prohibée, et « l’envahissement du terrain sans aucun respect des gestes barrières », à l’issue du match. Il avait également dit étudier « les sanctions administratives susceptibles d’être prises ».

Le président du club de Biarritz, Jean-Baptiste Aldigé, a pour sa part affirmé dimanche avoir « mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour respecter » les obligations en matière sanitaire.