Les Bleus s'étaient largement imposés en Allemagne en match amical en 2003. — MARTIN MEISSNER/AP/SIPA

Comme (presque) tout le monde, vous pensez toucher un peu votre bille en foot. Les confrontations entre la France et l’Allemagne depuis 1945 ? Facile, mon papi m’a raconté Séville 82, j’étais au vélodrome pour la demi-finale de 2016, et puis entre les deux, ça ne doit pas être bien sorcier si ? Eh bien si. La preuve avec ce quiz maison concocté par notre plus grand spécialiste d’Apfelstruden et d’Oktoberfest. Celui qui fait 10/10 sera le prochain ou la prochaine embauché(e) au service des sports. Bonne chance à tous.