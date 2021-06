Du bleu, du blanc, du rouge. Partout. — Francois Mori/AP/SIPA

Cette fois ça y est. N’en déplaise à nos amis des autres pays européens, l'Euro 2021 (le nôtre) commence véritablement ce soir face à l’Allemagne. La France est derrière les hommes de DD et ce mardi soir marquera peut-être le début d’un mois de liesse… ou de peines. Quoi qu’il advienne, les supporteurs des Bleus feront le plein d’émotions.

Et qu’ils soient au stade, à la maison devant la télé ou dans un bar devant un écran géant, les supporteurs sont aussi ceux qui font gagner le match. On les voit déjà de loin : grimés de bleu, de blanc et de rouge.

Vous avez ressorti votre maillot deux étoiles ? Vous avez acheté perruques, colliers et autres drapeaux ? Vous êtes même allés jusqu’à décorer votre appartement/maison à l’occasion de ce premier match des Bleus de l’Euro 2021 ? Ça nous intéresse. Envoyez-nous vos plus belles photos de supporteurs, nous les partagerons sur nos réseaux et sur notre site pour apporter un maximum de soutien à l’équipe de France. Merci à vous et allez les Bleus !