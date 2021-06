9h03: Hello et bienvenue sur ce live pour suivre toute l'actualité de l'Euro ensemble. Ca y est, l'Equipe de France début la compétition avec un gros choc d'entrée contre nos meilleurs ennemis, l'Allemagne, à 21h, à Munich. Et ce n'est pas parce que je suis né à Verdun que je dis ça. Un peu moins de 2.500 supporters auront la chance d'encourager nos Bleus, alors que tout le monde est apte pour débuter le match et taper d'entrée les Allemands. Cristiano Ronaldo et le Portugal font eux aussi leur début, à 18h contre la Hongrie.