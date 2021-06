Hongrie – Portugal Euro 2021 EN DIRECT : Le champion d’Europe devant 68.000 spectateurs, Cristiano Ronaldo chasse les records…

17h45: Les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en phase de poule lors de l'Euro 2016 à Lyon. Cela avait donné un spectaculaire 3-3, marqué par un doublé planté par Cristiano Ronaldo à Gabor Kiraly. Le fameux gardien hongrois en pyjama, plus vieux joueur à avoir disputé un Euro, a pris sa retraite en 2019, à 43 ans bien sonnés.

