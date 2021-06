Euro 2021 EN DIRECT : Deschamps dédramatise la brouille Mbappé-Giroud, les premiers mots d'Eriksen… Suivez cette quatrième journée avec nous

9h35 : Souffrant de problèmes cardiaques, Daley Blind a « clairement pensé à ne pas jouer »

Les images du malaise cardiaque d’Eriksen en plein match, samedi, sont toujours présentes. Même si les dernières nouvelles communiquées par la fédération danoise sont plutôt rassurantes sur l'état de santé d'Erikssen, le néerlandais Daley Blind a reconnu dimanche soir, après la victoire contre l’Ukraine (3-2), avoir hésité à jouer. Le défenseur de 31 ans souffre de problèmes cardiaques, un pacemaker lui a même été installé en 2019.

​« Ce qui est arrivé samedi a eu un impact énorme sur moi. Outre le fait que je connaisse bien Christian en tant qu’ami, la situation est terrible pour lui. J’ai eu beaucoup de mal avec ça, mais je suis fier de l’avoir fait. Toutes les émotions ont ensuite ressurgi. J’ai clairement pensé à ne pas jouer. Les images et le moment ont eu beaucoup d’impact et je n’ai pas très bien dormi à cause de cela. J’ai vraiment dû surmonter un gros obstacle pour jouer », a confié le joueur à la télévision hollandaise.