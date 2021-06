Pologne – Slovaquie Euro 2021 EN DIRECT : C'est qui le Mak ? La Slovaquie crée la surprise (pour l'instant)

Robert va se sentir seul devant. L’attaquant du Bayern Munich Lewandowski est quasiment le seul atout offensif de Pologne, qui affronte la Slovaquie ce lundi soir pour ce premier match de la poule E. Après avoir perdu Piatek – l’attaquant du Herta Berlin a été victime d’une fracture de la cheville –, les Polonais ont eu le malheur d’apprendre que le Marseillais Milik (touché au ménisque) ne serait pas là non plus. La poisse. Le meilleur buteur de l’histoire de la Pologne (66 buts) devra à porter de bras la Biało-czerwoni (on a regardé sur Wikipédia et on a vu que c’était un des surnoms de la Pologne). En face, c’est la Slovaquie, on ne va pas se mentir, à part Hamsik… on connaît mal… A toute

>> Rendez-vous à 17h15