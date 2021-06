MERCATO OM Pas moins de 83 joueurs de football ont déjà été cités pour un transfert vers l'OM depuis la fin du mercato hivernal, avec de plus en plus de rumeurs venant d'Amerique du Sud

Pablo Longoria, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille souhaite bâtir un projet sur 5 ans. — Christophe SIMON / AFP

Les noms de 83 joueurs de football ont déjà été cités pour un éventuel transfert vers l’Olympique de Marseille depuis la fin du mercato hivernal, alors que le club n’a pour l’heure officialisé que l’arrivée du brésilien Gerson.

C’est la conséquence des méthodes de travail de Pablo Longoria, qui cible toujours plusieurs profils par postes.

Ces rumeurs proviennent d’avantage d’Amerique du Sud qu’auparavant. C’est là que Jorge Sampaoli, l’entraîneur, a ses connexions.

Un nombre de rumeurs encore jamais égalé du côté de l’OM. Le mercato est officiellement ouvert depuis mercredi, et l'Olympique de Marseille a officialisé dès le premier jour, en fin d’après-midi, l’arrivée de sa première recrue, le brésilien Gerson, en provenance de Flamengo. De quoi ravir les supporteurs, plus qu’impatients de cette officialisation.

Une première officialisation pour une multitude de rumeurs depuis la fin du dernier mercato hivernal, qu’Alex répertorie en tant que modérateur du site footmarseille.com et pour aider le forum OM Planète. Avec l’objectif de voir qui est fiable, et qui l’est moins. « Nous en sommes très exactement à 83 rumeurs mercato pour l’OM depuis le 31 janvier dernier. Le dernier nom en date est Rafael Leao, évoqué par le journaliste Pedro Almeida », avance-t-il.

« L’impression d’être un peu perdu »

C’est du jamais vu en vingt ans de supporterisme pour ce trentenaire. « Oui il y en a beaucoup plus qu’avant. Longoria va chercher des accords avec beaucoup de joueurs, en listant des plans A, B et C avec pas moins de 10 ou 15 profils par poste », détaille l’observateur.

🔵Première ligne verte ✅



- Pablo a été capable de signer la priorité n°1 de Sampa dès le 1e jour du Mercato

- Profil de box-to-box que l'on a pas

- LH moins isolé avec un compatriote

- Avec Sampa et Pablo, on redevient attractif, on montre notre ambition pour la suite#TeamOM https://t.co/Fno7XSZHu7 pic.twitter.com/nMWb5nM8O1 — Alex (@Bielsa_NoSeVa) June 9, 2021

Mais difficile d’en savoir plus sur les méthodes de négociations du président du directoire de l’OM, tant il semble aimer parlementer en toute discrétion. « Là tu as l’impression d’être un peu perdu, comme si Longoria avait dix accords par poste, les pistes sont noyées et tous les accords fuitent. Mais il n’y a pas 15 joueurs qui vont signer par poste », analyse-t-il. Une méthode de travail qui traduit également le besoin de recruter rapidement pour que l’ensemble de l’effectif soit disponible pour la reprise et la préparation de Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin. Et, au passage, éviter les « panic buy » à la Mitroglou.

Beaucoup de rumeurs d’Amerique Latine

Ce qui est sûr néanmoins, c’est le changement d’origine de ces rumeurs. « L’hiver dernier, beaucoup émanaient de l’Italie, le marché préférentiel de Longoria, avec le recrutement de Lirola ou de Milik. Cet été, elles proviennent beaucoup plus d’Amérique du sud, marché désormais privilégié par Sampaoli, où il a beaucoup de connexions. Ce sont eux, en Amérique du sud, qui ont désormais les infos contrairement aux journaux français qui n’ont quasiment plus rien », décrypte Alex.

Ce sont finalement les groupes de supporteurs, qui ont rencontré Pablo Longoria et Franck McCourt dans la semaine, qui semblent les plus renseignés. Le dossier Thiago Almada serait finalement en train de sérieusement se refroidir devant le montant réclamé par son club, Vélez. Celui de Pol Lirola, qui souhaite plus que tout rejoindre l’OM, se compliquerait également face aux exigences de la Fiorentina. Seules bonnes nouvelles, le montant déboursé pour Gerson, qui serait légèrement inférieur à 15 millions d’euros. Et la confiance de Pablo Longoria dans sa capacité à garder Milik, l’avant-centre polonais.

Le président de l’OM n’a d’ailleurs pas quitté son téléphone jeudi matin lors de l’inauguration de l’exposition des Rolling Stones au stade Vélodrome, preuve du travail qui lui reste à mener avant la reprise de l’entraînement. Et jusqu’à la fin du mercato, marathon qui ne se terminera que le mardi 31 août à minuit.