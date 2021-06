Mickaël Landreau. — LOIC VENANCE / AFP

Place à l’épisode numéro 37 (et l’ultime) de la saison 2 de Sans contrôle, le podcast 100 % FC Nantes. Un podcast exceptionnel ce mardi avec un long entretien avec Mickaël Landreau. Vendredi, avec Philippe Plantive, dirigeant de Proginov (société du 44 sponsor actuel du FCN), l’ancien gardien de but nantais a présenté le « collectif nantais », un pool d’entreprises qui a pour but de racheter le club de Nantes soit seul – ce qui semble utopique – , soit à l’aide d’un gros investisseur.

Pendant près d’une heure, Mickaël Landreau a répondu aux nombreuses questions des internautes et twittos, et forcément à celles des journalistes. Plusieurs grands thèmes ont été évoqués comme l’impact de la conférence de presse de vendredi ou encore comment le « collectif nantais » va s’accommoder de la personnalité de Waldemar Kita (le président nantais n’aime pas du tout Mickaël Landreau).

Il a aussi été question de la gouvernance au sein de collectif, et surtout du projet sportif que Mickaël Landreau aimerait mettre en place. Enfin, l’ancien portier international a été interrogé sur les finances pour le rachat et les relations avec le territoire (sponsor, collectivités et supporteurs).

