Le débrief de Nantes-Toulouse

La victoire (0-1) du TFC à La Beaujoire n’a pas suffi lors du match retour de barrages.

Toulouse, ayant perdu 2-1 au Stadium jeudi soir, ne montera pas en Ligue 1 cette saison.

L’entraîneur du TFC Patrice Garande est néanmoins « fier » de ses joueurs.

Si près du but. Le Toulouse FC ne remontera pas dans l’élite, un an après l’avoir quittée. Après être passé à côté jeudi au Stadium (défaite 2-1), les hommes de Patrice Garande se sont imposés 1-0, dimanche soir, à Nantes, lors du match retour des barrages. Un succès insuffisant. « Je suis très déçu, j’y ai cru, a avoué le coach en conférence presse. Les joueurs sont abattus. J’étais déjà fier d’eux avant. Et après ce match encore plus. Effectivement, on a manqué la première manche. Aujourd’hui [dimanche soir], la prestation des joueurs a été énorme. On savait tous qu’on était passés à côté du match aller. Aujourd’hui, on a vu la vraie équipe de Toulouse. Sur ce match, l’équipe méritait la montée, mais il y a eu deux matchs. » Et celui manqué de jeudi coûte très cher au final.

A la Beaujoire, le TFC a réussi à trimbaler les Canaris pendant plus de 90 minutes, sans néanmoins se créer une foultitude d’occasions. A la 62e, Bayo a ouvert le score, mais paradoxalement, ce but n’a pas donné plus d’allant offensif aux Toulousains. A la 80e, sur une main du Nantais Charles Traoré dans la surface de réparation, les Toulousains ont bien cru que l’arbitre allait leur « offrir » le penalty de la gagne et de la Ligue 1. Mais l’assistance vidéo n’a pas bronché. « Je me demande comment on peut ne pas siffler penalty, a pesté Garande. Quand je vois les images, c’est un scandale. J’aimerais bien qu’un arbitre m’explique l’utilisation de la VAR. »

Troisième de L2, le TFC repart pour une saison dans l’antichambre de l’élite. « On a vécu une saison fantastique, j’ai pris un pied énorme, a positivé (à outrance) Garande. J’avais dit aux joueurs avant le match que la saison était déjà réussie. Il ne faut pas oublier d’où on est partis. Je l’ai dit aux joueurs, je suis très fier d’eux. On a plein d’éléments positifs sur lesquels on va s’appuyer et l’année prochaine, on réessayera. » Avant de conclure : « On a retrouvé une équipe, des supporteurs et un dynamisme… Je dis ça, mais on est toujours en Ligue 2 ! » Et pour au moins douze mois encore…