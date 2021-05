Damiano Caruso a remporté la 20e étape du Giro, samedi 29 mai 2021, à Alpe di Motta. — AFP

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a préservé son maillot rose de leader du Tour d'Italie cycliste dans la 20e et avant-dernière étape gagnée par son dauphin, l'Italien Damiano Caruso, samedi, à Alpe di Motta. Bernal, deuxième de l'étape, a lâché 24 secondes à Caruso à la veille du contre-la-montre de 30 kilomètres, ce dimanche à Milan. Un contre-la-montre final, qui part de Senago au nord de Milan et qui comporte de longues lignes droites pour se conclure devant le Duomo de la grande cité lombarde.

Au classement général, le Colombien prècède l'Italien de 1 min 59 sec. Le Britannique Simon Yates reste troisième, à 3 min 23 sec. Au-dessus de la station de Madesimo, Caruso a enlevé à 33 ans son plus grand succès, le troisième d'une carrière entamée en 2009, après avoir enflammé la dernière journée de montagne. Le Colombien Daniel Martinez, lieutenant de Bernal, a pris la troisième place, 35 secondes devant le Français Romain Bardet et le Portugais Joao Almeida.

Caruso et Bardet seuls à 6,5 kilomètres du sommet

Bardet puis Caruso ont pris les devants dans la descente du passo San Bernardino, à quelque 55 kilomètres de l'arrivée. Avec l'aide de coéquipiers (Hamilton et Storer pour Bardet, Bilbao pour Caruso), ils ont soutenu une avance d'une quarantaine de secondes dans la deuxième des trois ascensions du jour, la Spluga, et ont abordé la montée finale avec cet avantage .Caruso et Bardet se sont retrouvés seuls à 6,5 kilomètres du sommet avant que le Sicilien décroche son compagnon aux 2 kilomètres, devant la foule des supporters, et s'en aille remporter la sixième victoire pour l'Italie depuis le départ.

Classement général du Tour d'Italie :

1. Egan Bernal (COL / Ineos) 85 h 41:27

2. Damiano Caruso (ITA / BAH) à 1:59

3. Simon Yates (GBR / BIK) 3 h 23

4. Aleksandr Vlasov (RUS / AST) 7h07

5. Romain Bardet (FRA / DSM) 7h48

6. Daniel Martinez (COL / INE) 7h56

7. Hugh Carthy (GBR / EF1) 8h22

8. Joao Almeida (POR / DEC) 8h50

9. Tobias Foss (NOR / JUM) 12:39

10. Dan Martin (IRL / ISR) 16:48