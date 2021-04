Romain Bardet sera bien entouré sur le Giro — Team DSM

Le tracé trop hostile du Tour de France 2021 avec ses interminables kilomètres de contre-la-montre ont poussé Romain Bardet sur une voie que le Français aurait aimé explorer un an plus tôt : le Giro​. Sa nouvelle équipe, DSM, a annoncé la liste des huit coureurs qui courront le Tour d’Italie du 8 au 30 mai, et le 2e du Tour 2016 en fait partie.

Le Français de 30 ans – le temps passe vite – fera équipe avec le grimpeur australien Jai Hindley, deuxième de la dernière édition du Giro en octobre derrière le Britannique Tao Geogheghan Hart.

8e de Tirreno Adriatico

Bardet avait prévu l’an passé, alors qu’il courait encore pour l’équipe de ses débuts (AG2R La Mondiale), de découvrir le Giro. Mais le bouleversement du calendrier dû à la pandémie l’avait amené à revoir ses plans et à s’aligner dans le Tour de France qu’il avait été contraint de quitter avant terme en raison d’une commotion cérébrale.

Depuis le début de l’année, l’Auvergnat a privilégié les stages d’entraînement avec sa nouvelle formation. En compétition, il a notamment participé aux Strade Bianche (20e) et à Tirreno-Adriatico, dont il a pris la 8e place du classement final.