On s’était fait une raison, après l’avoir vu en difficulté lors du Tour des Alpes, mais l’officialisation de la nouvelle représente tout de même un coup au moral. Thibaut Pinot, en concertation avec le staff de la Groupama-FDJ, a décidé qu’il ne participerait pas au prochain Tour d’Italie, le grand objectif de sa saison, en raison de ses douleurs au dos persistantes.

« Je ne peux pas me cacher : je ne suis pas en condition pour briller sur le Giro. Je souffrirais inutilement et je ne serais pas en mesure d’aider l’équipe. Ce n’est même pas une question de forme, mais les douleurs au dos m’empêchent d’être performant », a déclaré le coureur dans un communiqué envoyé par son équipe ce samedi matin.

Se tourner déjà vers la saison prochaine?

Le Français est au fond du sceau, et on peut le comprendre. Cela fait plus de six mois maintenant qu’il n’arrive pas à se débarrasser de ses douleurs consécutives à sa chute en tout début Tour de France, à Nice. « C’est difficile à expliquer. En début d’étape ça fonctionne (…). Malheureusement, plus les kilomètres passent et plus la douleur augmente et à un moment, j’ai trop mal pour forcer, précise-t-il dans le communiqué. Mardi, j’ai vécu une très mauvaise journée. C’était difficile mentalement, je ne m’attendais pas à être aussi loin. »

Et maintenant ? « Des investigations complémentaires auprès de nouveaux spécialistes dans ce domaine sont programmées pour la semaine prochaine », explique le directeur du Pôle médical de l’équipe Jacky Maillot. La saison du Franc-Comtois semble en tout cas largement compromise. Ne vaut-il pas mieux dire stop et penser d’ores et déjà à la prochaine ? La question se posera sûrement dans les prochaines semaines. « Je suis déçu mais je pense à la suite. Je veux me soigner, laisser ces problèmes de dos derrière moi pour retrouver mon niveau et me battre avec les meilleurs », dit l’intéressé.

« Thibaut traverse une épreuve, on va bien sûr lui laisser le temps nécessaire pour revenir, assure pour sa part le patron, Marc Madiot. Nous allons continuer à l’accompagner dans sa convalescence et il garde la confiance et le soutien de toute l’équipe. »