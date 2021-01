Thibaut Pinot sur le Tour de France 2020 — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

La surprise n'en est pas vraiment une. D'abord parce que RMC avait fait fuiter l'info il y a quelques jours, mais surtout parce que tous ceux qui connaissent un peu le bonhomme savaient qu'il prendrait probablement cette décision : après deux échecs très cruels sur le Tour de France ces deux dernières saisons, Thibaut Pinot ne va pas inscrire la Grande Boucle dans son programme de 2021. A la place, son premier grand objectif sera le Tour d'Italie, à partir du 8 mai.

« Cette annnée, ce sera le Giro, je vais tout faire pour être à 100 % et faire le meilleur résultat possible là-bas, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse de présentation de son équipe, la Groupama-FDJ. Ce n'est pas le bon parcours pour moi sur le Tour de France. J’espère y revenir dès 2022. Depuis que je suis pro, je n’ai raté qu’une seule fois le Tour. Ce sera du bonus si je peux revenir à 100 % l’année prochaine. »

Si ce n'est pas vraiment une surprise, c'est aussi effectivement parce que le parcours de ce Tour, bien plus roulant que les précédents, ne lui convient pas des masses. En tout cas moins que celui du Tour d'Italie, dont Pinot a toujours adoré les routes. « Le maillot rose fait rêver comme le maillot jaune, c'est la plus belle course à aller gagner, conclut-il. Je suis impatient de retouner sur le Giro et surtout d’etre à 100 %.»