Les Lillois ont décroché le titre de champion de France — FRANCOIS GREUEZ/SIPA

Cinquième numéro de 100% Lille, un podcast entièrement consacré cette semaine au titre de champion de France du Losc. Nos quatre spécialistes du club nordiste reviennent longuement sur l’incroyable saison des Lillois qui ont décroché le quatrième titre de leur histoire au nez et à la barbe du PSG de Neymar et Mbappé. Un long bilan de cette saison historique est au programme de ce podcast consacré au Losc.

Dans le deuxième thème, on reviendra sur les incroyables scènes de liesse vécues pendant tout le week-end par des milliers de supporters dans les rues de Lille. Des images qu’on n’avait plus l’habitude de voir depuis un an et demi et le début de la crise sanitaire. Mais aussi des images qui interpellent alors que l’épidémie de Covid-19 n’est pas terminée.

Enfin dans le troisième thème, on parlera de l’avenir de l’effectif lillois qui pourrait perdre de nombreux joueurs à l’intersaison. A l’image de Mike Maignan ​qui devrait s’engager dans les prochaines heures avec l’AC Milan.

Tous les mardis à partir de 18 heures

Le concept de ce podcast 100 % Lille ? Quatre journalistes sportifs lillois (La Voix du Nord, 20 Minutes et Wéo) derrière un micro pour débattre de l’actualité du Losc. Une émission audio proposée chaque mardi à partir de 18 heures sur le site de 20 Minutes et les différentes plateformes d’hébergement de podcasts (Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc.).