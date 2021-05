Mike Maignan, le gardien lillois — JOHN SPENCER/SIPA

Ça n’aura pas traîné. Quelques heures après son incroyable titre de champion, le Losc s’apprête déjà à perdre l’un de ses joueurs majeurs. Grand artisan de l’épopée lilloise, le gardien Mike Maignan est sur le point de s’engager avec l’AC Milan où il va passer sa visite médicale. Le portier de 22 ans est arrivé lundi soir dans la capitale lombarde et devrait succéder à Gianluigi Donnarumma, le gardien actuel, arrivé en fin de contrat.

Arrivé à Lille en 2015

Le montant du transfert avoisinerait les 15 millions d’euros. Arrivé à Lille en 2015, Mike Maignan est le joueur le plus ancien de l’effectif actuel du Losc. Formé au PSG, le gardien s’est imposé progressivement au sein du club nordiste. Cette saison, il aura multiplié les arrêts et réussi à garder sa cage inviolée à 21 reprises, record de France. Appelé chez les Blues pour disputer l’Euro en tant que numéro 3 derrière Lloris et Mandanda, Maignan s’apprête à vivre sa première grande expérience à l’étranger.