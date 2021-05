Christophe Galtier fête le titre de champion du Losc. — Lewis Joly/AP/SIPA

Christophe Galtier est un entraîneur très demandé. Le constat ne date pas du titre de champion du Losc, mais bien sûr, le dénouement de la Ligue 1 dimanche soir a encore renforcé la volonté de certains clubs de s’attacher ses services. Invité sur RMC Sport lundi, l’intéressé a confirmé l’intérêt des deux clubs français dont on parle depuis quelques semaines.

« Je suis sollicité, pas que par Lyon et Nice. Naples ? Entre autres. Non, je ne les ai pas recalés [les dirigeants de Naples] », a déclaré Galtier qui, il le promet, « n’a pas pris [sa] décision ». Le technicien de 54 ans n’exclut pas non plus de rester à Lille. Rien n’est joué, dit celui qui devait rencontrer son président lundi. « Tout est possible. Je suis sous contrat avec Lille. Ma décision n’est pas prise. On va se rencontrer, échanger et on verra », disait-il juste avant de parler avec Olivier Létang.

Les jours à venir vont être chargés pour les dirigeants lillois, qui vont voir les principaux acteurs du titre être sollicités. Ainsi, le gardien Mike Maignan, par exemple, doit passer ce mardi une visite médicale préalable à une signature au Milan AC, selon la presse italienne. Gianluigi Donnarumma est en fin de contrat et le club milanais offrirait 15 millions d’euros pour s’attacher ses services.